2018-12-10T18:36:51+03:00
Общество

«Не помнит даже имени». Девушке, которая жила на теплотрассе в Кунгуре, окажут помощь

Ей предложили жилье и еду, а также оказали медпомощь
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бездомной девушке из Кунгура помогут сотрудники соцзащиты.

Напомним, у магазина на теплотрассе поселилась девушка. На трубы она постелила какие-то тряпки, даже нашла где-то одеяло. С виду девушка была похожа на обычную бездомную, но при этом не пила и опрятно одевалась. Местные жители предлагали помощь, но девушка отказывалась. Некоторые все равно оставляли ей продукты, чтобы бедняжка хоть немного поела. Девушка говорила, что даже не помнит своего имени, но ищет семью Логиновых.

О девушке узнали в Министерстве социального развития.

- Она даже не помнит, где ее дом, - сообщили в пресс-службе. - В Кунгур, совместно с сотрудниками полиции, выехали специалисты центра социальной адаптации. Сейчас личность девушки установлена. Ей предложена необходимая помощь – жилье, еда, теплая одежда, а также предоставлена медицинская помощь.

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