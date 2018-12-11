2018-12-11T07:49:28+03:00
Происшествия

Житель Прикамья украл 400-килограммового быка и съел его с друзьями

Его приговорили к 2,5 года лишения свободы в колонии
Анна Маркова
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В конце лета безработный житель Красновишерска раздумывал, где бы найти деньги на водку. На глаза ему попалось стадо коров и бычков. Мужчина не придумал ничего лучше, чем зарезать одно животное, мясо продать, а на эти деньги купить себе спиртное.

Бычка выбрал самого крупного, весом в 420 килограмм. Мужчина увел его от стада и зарезал. Несколько дней он со своим товарищем жарил мясо и распивал спиртные напитки. Ужин с говядиной дорого обошелся мужчине.

- Подсудимый причинил хозяйке быка значительный материальный ущерб - 120 000 рублей, - сообщили в Красновишерском районном суде. - Учитывая это преступление и неотбытую часть наказания по предыдущему приговору суда, он приговорен к 2.5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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