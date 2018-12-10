2018-12-10T16:30:04+03:00
Общество

«Им может стать любой желающий!». В Перми директора зоопарка пообещали выбрать на конкурсе

Соискателям нужно будет написать эссе о новом доме для животных
Андрей МАТЛИН
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Пермский зоопарк ждет нового директора.Пермский зоопарк ждет нового директора.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В краевом центре Прикамья собираются выбрать директора зоопарка на конкурсе. Причем, обещают, что принять в нем участие сможет любой желающий. Конкурсная комиссии, куда можно будет подать заявку, будет создана в ближайшее время.

Правда, для того, чтобы возглавить зоопарк, который вскоре должен справить новоселье, недостаточно просто любить животных. Уже известно, какие требования будуит предъявляться к соискателям.

- В администрации Перми, действительно, готовится документации по проведению конкурса на замещение вакантной должности директора Пермского зоопарка, - сообщили в пермской мэрии. - В конкурсную комиссию, которая должна быть создана, войдут руководители администрации Перми, депутаты Пермской городской Думы, представители государственных органов власти Прикамья, научного сообщества и общественные деятели.

Кто может стать соискателем этого вакантного места?

- Заявиться на конкурс и представить свое резюме сможет любой желающий, соответствующий требованиям должности, - объяснили в мэрии. – Он должен иметь высшее специальное образование и опыт работы с животными. Для участия в конкурсном отборе необходимо будет написать эссе о том, каким он видит новый зоопарк, который сейчас строят в микрорайоне Нагорный.

В мэрии пообещали, что также на конкурсной основе позже выберут директора Дворца молодежи в Перми.

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