2018-12-10T16:13:25+03:00
Общество

На Липовой горе в Перми нашли более 12 тонн мусора

Ущерб от мусора составил более 560 тысяч рублей
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Прокуратура Свердловского района выявила, что на территории особо охраняемого объекта «Липовая гора» находятся несколько свалок со строительными и коммунальными отходами, а также - старые автомобильные покрышки. Вес всего мусора составил более 12 тонн. Эти отходы относятся к 4 классу опасности.

- Площадь захламления почвы отходами составила 440 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Общий ущерб от противоправных действий составил более 560 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

Ранее мы рассказывали о том, что соликамский пороховой завод «Урал», который входит в концерн «Техмаш» госкорпорации Ростех, задолжал работникам зарплату. После вмешательства прокуратуры долг был погашен.

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