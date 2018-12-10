2018-12-10T16:15:12+03:00
Общество

Пермячка перевела себе четыре миллиона рублей со счета своей полной тезки

Теперь ей предстоит провести в колонии 4,5 года
Анна Маркова
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Женщина проведет в колонии 4.5 годаЖенщина проведет в колонии 4.5 годаФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Жительница Кизела глазам своим не верила, глядя на шестизначные цифры, которые стали ей доступны на банковском счете. Таких средств в ее распоряжении никогда не было. Как позже выяснилось, в мобильном приложении женщине стали доступны счета ее полной тезки, не совпадали только даты рождения. Она могла не только просматривать их, но и пользоваться. Недолго думая, женщина пополнила свой счет на кругленькую сумму.

- Зная, что счета ей не принадлежат, женщина перевела деньги со счетов, открытых на однофамилицу себе, - рассказали в суде Кизеловского района. - Всего похитительница перевела больше четырех миллионов рублей. Делилась деньгами с родственниками.

Осудили женщину по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Ближайшие четыре с половиной года она проведет в колонии.

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