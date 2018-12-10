В Перми в микрорайоне Вышка II в строящемся здании произошел пожар

10 Дек. 15:46 2018-12-10T15:50:44+03:00

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В строящемся здании на улице Целинная, 51 произошел пожар. Этот объект еще не введен в эксплуатацию. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о возгорании поступило около 16 - 23.

- На место ЧП выехали оперативные службы - пожарные и бригада медиков, - рассказали в пресс-службе. - По предварительной информации, загорелся мусор. Более подробная информация будет позже.

Ранее мы рассказывали о том, что в пожаре в Усольском районе Пермского края погибли три человека. Возгорание произошло глубокой ночью. Когда пожарные приехали к горящему одноэтажному дому, его полностью охватил огонь, поэтому огнеборцы не могли проникнуть в здание. Когда огонь удалось ликвидировать, на пепелище нашли тела погибших мужчин. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.