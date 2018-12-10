Читатели «КП» выбрали народного героя Перми

10 Дек. 15:28 2018-12-10T15:28:23+03:00

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В преддверии выхода очередного фильма альманаха «Елки…» «Комсомольская правда» и создатели фильма запустили акцию «Вселенная добра». Мы выбрали нескольких героев Перми - людей, которые совершили героические поступки или прославились добрыми делами - и запустили голосование на сайте.

10 декабря мы подводим итоги конкурса. 63 % голосов набрал Дмитрий Жебелев, руководитель фонда «Дедморозим».В сентябре фонд провел благотворительную акцию «Цветы жизни» и собрал миллионы рублей для тяжелобольных ребят, а в ноябре в благотворительном «Теплом забеге» приняли участие более 1500 пермяков. Они помогли собрать денежные средства для детей с инвалидностью. А еще сейчас проходитакция «Дедморозим», где каждый пермяк может стать волшебником для ребенка.

Поздравляем! Мы вручим Дмитрию билет на премьеру фильма, а также подарим сертификат на горнолыжную базу отдыха.