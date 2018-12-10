2018-12-10T15:28:23+03:00
Общество

Читатели «КП» выбрали народного героя Перми

Конкурс проходил совместно с создателями «Елок»
Елена КОНОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В преддверии выхода очередного фильма альманаха «Елки…» «Комсомольская правда» и создатели фильма запустили акцию «Вселенная добра». Мы выбрали нескольких героев Перми - людей, которые совершили героические поступки или прославились добрыми делами - и запустили голосование на сайте.

10 декабря мы подводим итоги конкурса. 63 % голосов набрал Дмитрий Жебелев, руководитель фонда «Дедморозим».В сентябре фонд провел благотворительную акцию «Цветы жизни» и собрал миллионы рублей для тяжелобольных ребят, а в ноябре в благотворительном «Теплом забеге» приняли участие более 1500 пермяков. Они помогли собрать денежные средства для детей с инвалидностью. А еще сейчас проходитакция «Дедморозим», где каждый пермяк может стать волшебником для ребенка.

Поздравляем! Мы вручим Дмитрию билет на премьеру фильма, а также подарим сертификат на горнолыжную базу отдыха.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермячка перевела себе четыре миллиона рублей со счета своей полной тезки
На Липовой горе в Перми нашли более 12 тонн мусора
В Перми в микрорайоне Вышка II в строящемся здании произошел пожар
В Пермском крае мужчина заплатит два миллиона рублей искалеченной в ДТП девочке
В Перми вынесут приговор бывшему руководителю НПФ «Стратегия»
«Очень много пьяных и давка». Пермяки жалуются на концерт «Супердискотека 90-х»
«Ищу семью Логиновых». В городе Пермского края девушка, которая не помнит даже своего имени, поселилась на теплотрассе
Пользователи соцсетей обсуждают нашествие волков в селе Прикамья
Отравившимся ученикам начальных классов пермского лицея №9 заплатят по 25 тысяч рублей
Страшная авария в Перми: столкнулись автомобили Mercedes и ВАЗ, пострадали два человека
Кунгурскую ледяную пещеру в Прикамье помыли перед съездом спелеологов
Пермские студенты поинтересовались, как им действовать в случае поборов в вузах
В управлении МЧС Прикамья предупредили, что из-за толстого инея могут порваться электрические провода
В Перми началась подготовка к лыжному спринту на эспланаде «Елки. Пермский период»
Пермскому дайверу вручили в Кремле сертификат на 250 тысяч рублей
27-летняя пермячка пыталась зарезать свою 30-летнюю приятельницу
За год в Прикамье выявили больше 3 тысяч случаев ВИЧ-инфекции.
В Перми во время движения загорелся пассажирский автобус № 40
Пропавшего в Прикамье отца двух детей нашли мертвым
МЧС предупреждает пермяков о гололеде и изморози
В Перми задержали 27-летнего мужчину, который жестоко избил своего отца
Пермячке хотели заплатить за падение в автобусе 1 тысячу, а она отсудила 800 тысяч рублей
Пермские власти выкупили манеж «Спартак» за 160 миллионов рублей
В Перми иномарка сбила 2-летнего малыша, который сидел в санках
В Прикамье 22-летний парень двумя ударами убил на улице 40-летнего мужчину