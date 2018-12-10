2018-12-10T15:04:22+03:00
Происшествия

В Пермском крае мужчина заплатит два миллиона рублей искалеченной в ДТП девочке

При этом в момент ДТП он находился на пассажирском сидении
Анна Маркова
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В Куединском районе прошел суд над 27-летним жителем Чернушки. Осудили его за последствия аварии, случившейся в мае этого года. Вместе со своей женой, которая была за рулем «Лады Приоры», они ехали по поселку Куеда. Мужчина сидел на переднем пассажирском сидении и был пьян. В какой-то момент, он схватился за руль и резко повернул его в сторону, машину увело на встречную полосу, а затем на обочину, по которой шла 16-летняя девочка.

С ушибами, переломами, ссадинами и травмами головы, тела, рук и ног ее отвезли в больницу. Экспертиза показала, что повреждения лица девочки неизгладимы. Нетрезвого пассажира «Приоры» задержали полицейские, он признал свою вину.

- В ходе расследования сотрудники полиции установили, что ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за вождение автомобиля в нетрезвом виде, - рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Он был лишен водительских прав на два года десять месяцев. Суд присоединил оба приговора, в итоге, мужчина получил реальный срок в колонии-поселения на один год три месяца. Пострадавшей девочке должна быть выплачена компенсация морального вреда - два миллиона рублей.

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