В Перми вынесут приговор бывшему руководителю НПФ «Стратегия»

10 Дек. 07:33 2018-12-10T07:33:55+03:00

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В понедельник, 10 декабря, в Перми огласят приговор бывшему руководителю НПФ «Стратегия» Павлу Пьянкову.

Напомним, десятки тысяч пенсионеров остались без дополнительных пенсионных накоплений, потому что деньги, которые они вносили в «Стратегию», пропали в неизвестном направлении. Расследование дела о хищении в фонде было начато 1 апреля 2016 года. Решение о ликвидации негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» было принято спустя три недели.

По данным следствия, генеральный директор НПФ «Стратегия» Петр Пьянков присвоил и растратил принадлежащие Фонду активы - более 220 миллионов рублей, а также отмыл ценные бумаги на сумму более 150 миллионов рублей. Еще его обвиняют в использовании подставных лиц при регистрации коммерческих компаний.

На заседании Петр Пьянков отрицал свою вину в растрате и утверждал, что проводил фиктивные сделки, чтобы не допустить отзыва лицензии.