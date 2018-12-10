2018-12-10T14:51:56+03:00
Общество

«Очень много пьяных и давка». Пермяки жалуются на концерт «Супердискотека 90-х»

По словам тех, кто ходил на концерт, артистам было стыдно выступать в таких условиях
Елена КОНОВА
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Фото из группы "ВКонтакте" @disco59Фото из группы "ВКонтакте" @disco59
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8 декабря в УДС «Молот» состоялась «Супердискотека 90-х». Но, судя по многочисленным отзывам в группе мероприятия, концерт понравился далеко не всем.

- Это настоящий беспредел! - возмущается пермячка. - Некоторых из заявленных артистов не было. Очереди везде - от входа до туалета. Очень много пьяных и неадекватных людей, которых не пускают в общественные места. Давка на входе была такая, что аж рамки тряслись. Артистам было стыдно выступать, но они держались до победного. Меня в этот концерт спас только мой положительный настрой и наша компания!

- Организаторы, конечно, подвели с пропуском в зал, но люди, что с вами не так? - пишет другая посетительница концерта. - Все пришли отдохнуть и повеселиться, так зачем себя вести как свиньи. Я думала, мне сломают ребра в этой давке! Обступали все ноги!

Видео драки можно посмотреть тут.

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