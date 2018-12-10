2018-12-10T06:30:20+03:00
Общество

Пользователи соцсетей обсуждают нашествие волков в селе Прикамья

Недавно хищники разорвали собаку прямо у детского сада
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Несколько дней назад в селе Рябинино Чердынского района волки набросились на собаку и разорвали ее. Это произошло прямо у детского садика. Местные жители говорят, что в последнее время стали все чаще видеть хищников. В министерстве природных ресурсов Пермского края сообщили, что волков будут отстреливать.

Но не только жители Чердынского района жалуются на волков. В соцсетях жители села Кочево волнуются из-за того, что они все чаще стали видеть хищников около населенного пункта.

- По Центральной они ходили в районе 6 утра, - пишет местная жительница. - Несколько человек их видели. Один мужчина посмотрел им в глаза, когда волки напали на собаку прямо в огороде. Он услышал, вышел на улицу. Дело было в середине села (для ориентира - возле садика, через один дом).

В случае появления хищника вблизи населенных пунктов необходимо сообщить в управление по охране и использованию объектов животного мира Минприроды Пермского края по телефну (342)-236-37-08.

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