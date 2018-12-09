2018-12-09T16:16:20+03:00
Общество

Отравившимся ученикам начальных классов пермского лицея №9 заплатят по 25 тысяч рублей

Компенсацию выплатят 6 лицеистам
Андрей МАТЛИН
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В этом лицее отравились школьники.В этом лицее отравились школьники.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В управлении Роспортебнадзора по Пермскому краю предлагают юридическую поддержку тем, кто отравился после приема пищи в обшепите. Там сообщили о том, что в Мотовилихинском районном суде юристам ведомства удалось отстоять права учеников пермского лицея №9, которые попали в больницу в мае этого года, пообедав в школьной столовой.

Напомним, несколько учеников младших классов лицея № 9, находящегося на улице Макаренко, придя домой после уроков, почувствовали себя плохо: у них поднялась температура, появились боли в животе. 9 школьников обратились за помощью к врачам, четверых детей пришлось госпитализировать.

Как выяснилось, они заболели сальмонеллезом.

Теперь шестерым из лицеистов выплатят денежную компенсацию. Четверым – по 25 тысяч рублей.

- Мотовилихинским судом Перми удовлетворены шесть исковых заявлений, поданных управлением в защиту прав пострадавших от заболевания сальмонеллезом, - сообщили в Роспотребнадзоре. - Специалисты провели санитарно-эпидемиологическое расследование случаев заболеваний, связанных с употреблением пищи в столовой лицея, деятельность по организации питания в котором осуществляло ООО «Магия вкуса». Материалы дела в защиту прав 6 пострадавших были переданы в суд, решением суда сумма компенсации морального вреда составила от 20 до 25 тысяч на пострадавшего.

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