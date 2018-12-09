2018-12-09T14:30:38+03:00
Происшествия

Возле авторынка в Камской долине в Перми столкнулись автомобили Mercedes и ВАЗ

Водителя отечественной легковушки и пассажирку увезли в реанимацию
Андрей МАТЛИН
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Пострадавших при ДТП увезли на "скорой".Пострадавших при ДТП увезли на "скорой".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Перми утром в воскресенье, 9 декабря, в районе автоцентра Сильвер Моторс в Камской долине столкнулись на скорости иномарка и отечественная легковушка. От удара автомобиль «ВАЗ-2110» выскочил на обочину и врезался в столб. По сообщениям очевидцев, пассажирка вылетела из салона на дорогу, а водителя пришлось извлекать из искореженной машины спасателям. Обоих в тяжелом состоянии увезли на «скорой» в реанимацию.

- Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 5 утра в районе здания на улице Спешилова, 109, - сообщили в главном управлении МВД России по Пермскому краю. – По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Mercedes, который двигался со сотороны Соснового бора, столкнул на обочину автомобиль «ВАЗ-2110», который врезался в опору электроосвещения. Пострадавшие водитель и пассажир «десятки» госпитализированы. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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