2018-12-09T13:22:46+03:00
Общество

Кунгурскую ледяную пещеру в Прикамье помыли перед съездом спелеологов

С ее сводов смывали хлоркой «неродные» мхи и водоросли
Андрей МАТЛИН
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Туристы заносят в пещеру споры чужеродных растений. Фото: страница ВК "Кунгурская ледяная пещера".Туристы заносят в пещеру споры чужеродных растений. Фото: страница ВК "Кунгурская ледяная пещера".
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С 12 по 16 декабря в Кунгуре, на базе Кунгурской ледяной пещеры, должен пройти II съезд Российского союза спелеологов.

- В ходе работы съезда состоится научно-практическая конференция «Подземные пространства: методы изучения, мониторинг, охрана и использование», посвященная 70-летию деятельности Кунгурской лаборатории-стационара Горного института УрО РАН ПФИЦ, - объяснили специалисты этой лаборатории. - На конференции за круглым столом соберутся представители многих пещер России, будет идти речь о создании в нашей стране ассоциацией экскурсионных пещер.

Кунгурская ледяная пещера считается уникальной в том числе и тем, в ней представлены более 40 видов мхов и водорослей. Одна из сессий геологической конференции на съезде будет как раз посвящена их изучению.

Но поселились в пещере и чужеродные для нее мхи и водоросли - их споры занесли туристы. Особенно они расплодились там, где пролегают освещенные электричеством экскурсионные тропы. К съезду спелеологов своды пещеры в этих местах решили отмыть. Оказалось, что с этой задачей прекрасно справляется водный раствор обычной хлорки.

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