2018-12-09T10:52:58+03:00
Общество

Пермские студенты поинтересовались, как им действовать в случае поборов в вузах

От них было много звонков на антикоррупционную прямую линию
Андрей МАТЛИН
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Такие календарики на 2019 год будут раздавать в Прикамье. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.Такие календарики на 2019 год будут раздавать в Прикамье. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.
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В Прикамье силовики решили отметить Международный День борьбы с коррупцией с пользой для дела. В главном управлении МВД России по Пермскому краю провели антикоррупционную прямую линию. Номера горячих телефонов заранее обнародовали в СМИ.

- Сразу несколько вопросов прозвучало от пермских студентов, - сообщили в ГУ МВД Прикамья. - Молодые люди интересовались проблемами, касающимися незаконных вознаграждений преподавателей за получение зачета или оценки по экзамену. Всем обратившимся был предоставлен алгоритм действий на случай вымогательства взятки со стороны должностных лиц.

Консультировали и принимали жалобы от звонивших на прямую линию заместитель председателя общественного совета главка Виктор Артёмов, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и оперативно-розыскной части собственной безопасности главного управления МВД региона.

- Многих звонивших интересовали вопросы противодействия коррупции в сфере здравоохранения, бытовой коррупции и мелкого взяточничества, - рассказали организаторы антикоррупционнной прямой линии.

В региональном управлении МВД показали календарики на 2019, которые будут раздавать жителям Прикамья, на них указан номер телефона доверия, по которому можно сообщить о вымогательстве взятки, – 8-800-222-74-74.

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