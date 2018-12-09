В управлении МЧС Прикамья предупредили, что из-за толстого инея могут порваться электрические провода

СЕГОДНЯ 09:54 2018-12-09T09:54:56+03:00

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- Толщина инея на электрических проводах в Прикамье из-за сильной изморози в некоторых местах уже превышает 3,5 сантиметра, - об этом предупредили жителей региона в главном управлении МЧС России по Пермскому краю. - Особенно сильно гололедно-изморозевые отложения на электропроводах наблюдаются на востоке и севере края. Из-за сложных погодных условий и износа электропроводов существует вероятность возникновения аварий на системах электроснабжения и муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства.

В краевом управлении МЧС предупредили водителей и пешеходов о том, что из-за гололеда увеличивается опасность дорожно-транспортных происшествий на дорогах края.

- Сохранится вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, возникновение ограничений в движении транспорта по всей территории Пермского края в связи с несоблюдением ПДД, неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия, - отметили в этом ведомстве.