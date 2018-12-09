2018-12-09T09:18:29+03:00
Общество

В Перми началась подготовка к лыжному спринту на эспланаде «Елки. Пермский период»

Сегодня для пермских любителей лыж проведут бесплатную тренировку
Андрей МАТЛИН
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Схема трассы на эспланаде. Фото: мэрия Перми.Схема трассы на эспланаде. Фото: мэрия Перми.
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«Комсомольская правда» уже писала, что в Перми 18 декабря впервые пройдут лыжные гонки «Елки. Пермский период». На этот зимний спринт приедут сильнейшие лыжники России. Пермякам пообещали, что они также смогут попробовать свои силы в городском спринте. Причем, на старт на трассе на эспланаде смогут выйти не только профессионалы, но и любители лыжного спорта, которые пройдут отборочные соревнования 15 декабря на лыжной базе «Прикамье» на улице Агрономическая, 23.

Сегодня в 14.30 на этой базе пройдет бесплатная тренировка для всех желающих. При себе необходимо иметь лыжи, палки, ботинки, но для тех, у кого своего инвентаря нет, на лыжной базе работает прокат.

- Трасса на городском лыжном спринте «Елки. Пермский период» будет с крутыми поворотами, которые придётся проходить на скорости, - предупредили в пермской мэрии. - На тренировке эксперты расскажут, как технически грамотно пройти дистанцию и правильно распределить силы.

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