2018-12-09T08:49:39+03:00
Общество

Пермскому дайверу вручили в Кремле сертификат на 250 тысяч рублей

Его фотография из Ординской пещеры победила в престижном фотоконкурсе
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Снимок Андрея Горбунова, победивший на конкурсе. Фото: Русское географическое общество.Снимок Андрея Горбунова, победивший на конкурсе. Фото: Русское географическое общество.
Изменить размер текста:

В начале этого года Русское географической общество в очередной раз объявило фотоконкурс «Самая красивая страна». Профессиональным фотографам и любителям предлагали присылать снимки по 12 номинациям. Среди прочих была и номинация «Пещеры». Всего на конкурс поступило более 45 тысяч фотографий.

В феврале пермский спелеодайвер, руководитель Пермской краевой федерации подводного спорта Андрей Горбунов выслал на конкурс 5 фотографий, сделанных в Ординской пещере. Эта пещера хорошо известна тем, кто занимается подводным плаванием и исследованием подводного мира. Только изученная часть пещеры в длину составляет более 4 километров.

В мае этого года жюри конкурса назвало имена финалистов. Оказался в их числе и Андрей Горбунов. Но только на церемонии награждения, которая прошла в Кремле 7 декабря, стало известно, что он победил в своей номинации. Для каждого победителя в номинации был установлен денежный приз – 250 тысяч рублей.

Фотографии пермского спелеолога и снимки других финалистов конкурса можно посмотреть здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермские студенты поинтересовались, как им действовать в случае поборов в вузах
В управлении МЧС Прикамья предупредили, что из-за толстого инея могут порваться электрические провода
В Перми началась подготовка к лыжному спринту на эспланаде «Елки. Пермский период»
27-летняя пермячка пыталась зарезать свою 30-летнюю приятельницу
За год в Прикамье выявили больше 3 тысяч случаев ВИЧ-инфекции.
В Перми во время движения загорелся пассажирский автобус № 40
Пропавшего в Прикамье отца двух детей нашли мертвым
МЧС предупреждает пермяков о гололеде и изморози
В Перми задержали 27-летнего мужчину, который жестоко избил своего отца
Пермячке хотели заплатить за падение в автобусе 1 тысячу, а она отсудила 800 тысяч рублей
Пермские власти выкупили манеж «Спартак» за 160 миллионов рублей
В Перми иномарка сбила 2-летнего малыша, который сидел в санках
В Прикамье 22-летний парень двумя ударами убил на улице 40-летнего мужчину