Пермскому дайверу вручили в Кремле сертификат на 250 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:49 2018-12-09T08:49:39+03:00

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В начале этого года Русское географической общество в очередной раз объявило фотоконкурс «Самая красивая страна». Профессиональным фотографам и любителям предлагали присылать снимки по 12 номинациям. Среди прочих была и номинация «Пещеры». Всего на конкурс поступило более 45 тысяч фотографий.

В феврале пермский спелеодайвер, руководитель Пермской краевой федерации подводного спорта Андрей Горбунов выслал на конкурс 5 фотографий, сделанных в Ординской пещере. Эта пещера хорошо известна тем, кто занимается подводным плаванием и исследованием подводного мира. Только изученная часть пещеры в длину составляет более 4 километров.

В мае этого года жюри конкурса назвало имена финалистов. Оказался в их числе и Андрей Горбунов. Но только на церемонии награждения, которая прошла в Кремле 7 декабря, стало известно, что он победил в своей номинации. Для каждого победителя в номинации был установлен денежный приз – 250 тысяч рублей.

Фотографии пермского спелеолога и снимки других финалистов конкурса можно посмотреть здесь.