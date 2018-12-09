2018-12-09T08:49:39+03:00
Общество

Пермскому дайверу вручили в Кремле сертификат на 250 тысяч рублей

Его фотография из Ординской пещеры победила в престижном фотоконкурсе
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Снимок Андрея Горбунова, победивший на конкурсе. Фото: Русское географическое общество.Снимок Андрея Горбунова, победивший на конкурсе. Фото: Русское географическое общество.
Изменить размер текста:

В начале этого года Русское географической общество в очередной раз объявило фотоконкурс «Самая красивая страна». Профессиональным фотографам и любителям предлагали присылать снимки по 12 номинациям. Среди прочих была и номинация «Пещеры». Всего на конкурс поступило более 45 тысяч фотографий.

В феврале пермский спелеодайвер, руководитель Пермской краевой федерации подводного спорта Андрей Горбунов выслал на конкурс 5 фотографий, сделанных в Ординской пещере. Эта пещера хорошо известна тем, кто занимается подводным плаванием и исследованием подводного мира. Только изученная часть пещеры в длину составляет более 4 километров.

В мае этого года жюри конкурса назвало имена финалистов. Оказался в их числе и Андрей Горбунов. Но только на церемонии награждения, которая прошла в Кремле 7 декабря, стало известно, что он победил в своей номинации. Для каждого победителя в номинации был установлен денежный приз – 250 тысяч рублей.

Фотографии пермского спелеолога и снимки других финалистов конкурса можно посмотреть здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому