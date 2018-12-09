2018-12-09T07:59:55+03:00
Общество

27-летняя пермячка пыталась зарезать свою 30-летнюю приятельницу

Ссора двух подруг закончилась поножовщиной
Андрей МАТЛИН
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После ссоры одну подругу увезли в больницу, другую в ИВС.После ссоры одну подругу увезли в больницу, другую в ИВС.
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В эти выходные не обошлось без пьяных ссор.

- В Свердловском районе Перми местная 27-летняя жительница ударила ножом свою 30-летнюю знакомую, - сообщили в главном управлении МВД России по Пермскому краю. - Причиной преступления стала ссора. Потерпевшую с проникающим ранением грудной клетки увезли в больницу. Ее приятельницу задержали сотрудники полиции, ее поместили в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Всего в субботу, 8 декабря, на территории Пермского края, по данным краевого ГУ МВД, зарегистрировано 47 преступлений. Сотрудниками полиции раскрыто 41 преступление, из них 20 - по «горячим следам».

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