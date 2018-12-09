За год в Прикамье выявили больше 3 тысяч случаев ВИЧ-инфекции.

9 Дек. 07:20 2018-12-09T07:26:21+03:00

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Краевой центр АнтиСПИД обнародовал печальную статистику. В Пермском крае с начала года было выявлено 3263 ВИЧ-инфицированных. Но к концу года носителей опасной инфекции станет еще больше: только за последнюю неделю было выявлено еще 74 случая ВИЧ-инфекции.

Больше трети от числа всех инфицированных в этом году выявили в Перми - 1208 случаев. Уровень инфицированности в краевом центре оказался одним из самых высоких в крае – 176 случаев на 100 тысяч жителей.

Как отмечают в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, в целом число случаев выявления ВИЧ-инфекции снизилось за год на 5 процентов. Наиболее неблагополучными территориями в регионе кроме Перми являются Карагайский, Нытвенский, Усольский районы, Березники и Лысьва. К примеру, в Лысьве заболеваемость составила 262 случая на 100 тысяч населения, в Березниках – 208 случаев.

В ноябре медицинское освидетельствование в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями прошли 763 иностранных гражданина, из них граждан Узбекистана – 281, Таджикистана - 237, Украины - 55. Как сообщили специалисты центра, ни у одного из обследованных мигрантов не выявлена ВИЧ-инфекция.