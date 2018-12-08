2018-12-08T13:38:41+03:00
Происшествия

Пропавшего в Прикамье отца двух детей нашли мертвым

Андрея К. искали десять дней
Вероника РАНГУЛОВА
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Мужчину искали полиция и волонтерыМужчину искали полиция и волонтерыФото: архив "КП"
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32-летний Андрей Юрьевич К. из Чусового пропал еще вечером 28 ноября. Около девяти часов он в последний раз выходил на связь и разговаривал со своим братом Александром. Больше никакой информации о мужчине не было.

Предположительно, он ушел из дома в районе конечной «семерки» и 129 км в магазин. Был одет в темно-серую куртку, темные зимние штаны, зимние ботинки.

- Я был на сутках, - говорит брат Александр. - Он позвонил, был пьяненький, поговорили. Он никуда не собирался. А утром мне позвонил отец, спросил, не видел ли я Андрея. Обзвонили всех друзей и знакомых, никто не знает, где он находится.

На следующий день родственники Андрея К. написали заявление в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

К сожалению, найти пропавшего мужчину живым не удалось.

- Найден, погиб. Просьба, снять репосты. Соболезнования родным и близким, - сообщили в региональном поисковом объединении "Регион 59" Пермь.

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