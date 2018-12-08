2018-12-08T09:04:56+03:00
Общество

МЧС предупреждает пермяков о гололеде и изморози

В выходные в Перми ожидаются снегопады и потепление
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
В выходные будет тепло и снежноВ выходные будет тепло и снежноФото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, в выходные, 8 и 9 декабря на территории региона ожидаются гололед и сильная изморозь.

- Уходя из дома, выключайте электроприборы, - напоминают спасатели. - Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями. Берегите тепло в ваших домах! Для обогрева помещений используйте исправные электроприборы.

В субботу ожидаются небольшие снегопады, днем до -5 градусов.

- Сохранится вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, возникновение ограничений в движении транспорта по всей территории Пермского края в связи с несоблюдением Правил дорожного движения и неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия, - сообщили в МЧС. - Наиболее вероятно возникновение заторов на трассах.

- Изменение характера погоды в выходные связано со смещением на Урал ложбины пониженного давления с Европейской части России, - объясняют метеорологи. - Ожидаются первые за неделю существенные осадки и небольшое потепление. Но осадки быстро прекратятся.

Как сообщает сайт опасных природных явлений, во второй половине декабря ожидаются сильные снегопады.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми задержали 27-летнего мужчину, который жестоко избил своего отца
Пермячке хотели заплатить за падение в автобусе 1 тысячу, а она отсудила 800 тысяч рублей
Пермские власти выкупили манеж «Спартак» за 160 миллионов рублей
В Перми иномарка сбила 2-летнего малыша, который сидел в санках
В Прикамье 22-летний парень двумя ударами убил на улице 40-летнего мужчину
В Прикамье возбуждено уголовное дело из-за повреждения объекта культурного наследия
В Прикамье создана центральная диспетчерская служба, которая будет следить за состоянием дорог
Время дарить подарки и получать 7 процентов кэш бэк
Судебное заседание по иску DJ Smash к Телепневу и Ванкевичу перенесли на следующий год
К бассейну Чусового съехались пожарные
Житель Прикамья спрятал иномарку под горой старых тряпок, чтобы ее не нашли приставы
27-летний житель Прикамья надругался над 7-летней девочкой
Сдать мусор и получить деньги – это возможно!
В Пермском крае не отказываются от планов закрыть в будущем году железную дорогу от Перми II до Мотовилихи
Пермские полицейские задержали 34-летнего владельца наркомаркета
В Перми водитель ВАЗа погиб при столкновении с мусоровозом
В Перми на эспланаде начали строить первые горки для ледового городка
В Перми открыли памятник Герою России Федору Кузьмину, погибшему в Чечне
Отключение воды в Перми 7, 8 и 14 декабря 2018
«Гелендваген» Иваныча из «Реальных пацанов» выставили на продажу
«За два дня до этого вышел из тюрьмы». Житель Краснокамска изнасиловал знакомую
Россия отмечает Международный день волонтера
Конкурс управленцев «Лидеры России» подходит к финалу
В России снизился показатель ввода жилья
В Пермском крае осудили зампредседателя крупного коммерческого банка за вывод из банковского залога 32 квартир