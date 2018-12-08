2018-12-08T09:04:56+03:00
Общество

МЧС предупреждает пермяков о гололеде и изморози

В выходные в Перми ожидаются снегопады и потепление
Вероника РАНГУЛОВА
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В выходные будет тепло и снежноВ выходные будет тепло и снежноФото: архив "КП"
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Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, в выходные, 8 и 9 декабря на территории региона ожидаются гололед и сильная изморозь.

- Уходя из дома, выключайте электроприборы, - напоминают спасатели. - Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями. Берегите тепло в ваших домах! Для обогрева помещений используйте исправные электроприборы.

В субботу ожидаются небольшие снегопады, днем до -5 градусов.

- Сохранится вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, возникновение ограничений в движении транспорта по всей территории Пермского края в связи с несоблюдением Правил дорожного движения и неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия, - сообщили в МЧС. - Наиболее вероятно возникновение заторов на трассах.

- Изменение характера погоды в выходные связано со смещением на Урал ложбины пониженного давления с Европейской части России, - объясняют метеорологи. - Ожидаются первые за неделю существенные осадки и небольшое потепление. Но осадки быстро прекратятся.

Как сообщает сайт опасных природных явлений, во второй половине декабря ожидаются сильные снегопады.

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