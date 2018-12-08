2018-12-08T08:38:19+03:00
Происшествия

В Перми задержали 27-летнего мужчину, который жестоко избил своего отца

Родственники вместе распивали алкоголь, а потом поссорились
Вероника РАНГУЛОВА
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По фактам правонарушений возбуждены уголовные делаПо фактам правонарушений возбуждены уголовные делаФото: архив "КП"
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В Кудымкаре полиция задержала 27-летнего молодого человека, в отношении которого возбуждено уголовное дело - по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, накануне вечером в одном из домов в деревне Кузьмина молодой мужчина распивал спиртные напитки вместе со своим 52-летним отцом.

В ходе посиделок возникла ссора. Сын накинулся на отца с кулаками и жестоко его избил. Потерпевший с травмой груди и переломом ребра госпитализирован в больницу.

Еще одно преступление было раскрыто в Нытве, где неизвестный молодой человек ворвался в продуктовый магазин, сгреб с прилавка продукты и скрылся.

Продавец обратился в полицию. Как сообщили в ведомстве, сотрудниками следственно-оперативной группы личность преступника была установлена. По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний житель поселка Уральский. Все продукты, которые он украл, изъяты и возвращены в магазин. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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