В Перми задержали 27-летнего мужчину, который жестоко избил своего отца

8 Дек. 08:38 2018-12-08T08:38:19+03:00

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В Кудымкаре полиция задержала 27-летнего молодого человека, в отношении которого возбуждено уголовное дело - по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, накануне вечером в одном из домов в деревне Кузьмина молодой мужчина распивал спиртные напитки вместе со своим 52-летним отцом.

В ходе посиделок возникла ссора. Сын накинулся на отца с кулаками и жестоко его избил. Потерпевший с травмой груди и переломом ребра госпитализирован в больницу.

Еще одно преступление было раскрыто в Нытве, где неизвестный молодой человек ворвался в продуктовый магазин, сгреб с прилавка продукты и скрылся.

Продавец обратился в полицию. Как сообщили в ведомстве, сотрудниками следственно-оперативной группы личность преступника была установлена. По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний житель поселка Уральский. Все продукты, которые он украл, изъяты и возвращены в магазин. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.