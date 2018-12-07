2018-12-07T17:42:58+03:00
Общество

Пермячке хотели заплатить за падение в автобусе 1 тысячу, а она отсудила 800 тысяч рублей

Суд предложил пермским страховщикам увеличить выплаты пассажирке в 800 раз
Андрей МАТЛИН
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За резкое торможение пришлось выплатить почти миллион рублей. Фото: соцсети.За резкое торможение пришлось выплатить почти миллион рублей. Фото: соцсети.
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Жительница Перми ехала в автобусе маршрута №5, как вдруг он резко затормозил. Пассажирка упала. Врачи обнаружили ссадины, ушиб мягких тканей правой голени. Раны зашили, но на ноге остался рубец длиной 6 сантиметров.

- Гражданская ответственность перевозчика, которому принадлежал автобус «Форд-Транзит» пятого маршрута, была застрахована в СПАО «РЕСО-Гарантия», - сообщили в Ленинском районном суде Перми. – Пострадавшая обратилась за компенсацией в эту страховую организацию. И ее ей выплатили – 1 тысячу рублей.

Посчитав такое страховое возмещение мизерным, пассажирка обратилась в суд.

- Суд удовлетворил ее исковые требования и взыскал с СПАО «РЕСО-Гарантия» страховое возмещение в размере 500 тысяч рублей, штраф в размере 250 тысяч рублей, неустойку в размер 50 тысяч рублей, возмещение расходов на представителя - 15 тысяч рублей, - сообщили в Ленинском райсуде. – Также он взыскал с перевозчика компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, штраф в размере 5 тысяч рублей, возмещение расходов на представителя в размере 5 тысяч рублей.

Страховая компания пытается обжаловать это решение в краевой инстанции.

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