2018-12-07T16:17:21+03:00
Общество

Пермские власти выкупили манеж «Спартак» за 160 миллионов рублей

Единственную заявку на торги подала администрация города
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Манеж обрел нового хозяина. Фото: архив "КП".Манеж обрел нового хозяина. Фото: архив "КП".
Изменить размер текста:

Легкоатлетический манеж «Спартак» на улице Рабочая, 9, ранее принадлежавший обанкротившемуся ООО «Магнит-Инвест» наконец-то обрел нового владельца. Как и ожидалось, им стал пермский муниципалитет.

Манеж был продан на торгах за 159,9 миллионов рублей, единственная заявка на участие в аукционе поступила от администрации краевого центра.

Прежняя попытка продать спортивный комплекс с молотка не увенчалась успехом – 31 октября его пытались продать за 177 миллионов рублей, но покупателей не нашлось.

Тогда решение приобрести манеж было принято на заседании городской думы – но не дороже, чем за 160 миллионов рублей.

И вот теперь торги признаны состоявшимися. Помимо самого легкоатлетического манежа площадью более 10 тысяч квадратных метров в стоимость лота включены и два земельных участка - площадью 15,7 тысяч и 914 квадратных метров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье разыскивают 36-летненго пермяка
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому