Пермские власти выкупили манеж «Спартак» за 160 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:17 2018-12-07T16:17:21+03:00

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Легкоатлетический манеж «Спартак» на улице Рабочая, 9, ранее принадлежавший обанкротившемуся ООО «Магнит-Инвест» наконец-то обрел нового владельца. Как и ожидалось, им стал пермский муниципалитет.

Манеж был продан на торгах за 159,9 миллионов рублей, единственная заявка на участие в аукционе поступила от администрации краевого центра.

Прежняя попытка продать спортивный комплекс с молотка не увенчалась успехом – 31 октября его пытались продать за 177 миллионов рублей, но покупателей не нашлось.

Тогда решение приобрести манеж было принято на заседании городской думы – но не дороже, чем за 160 миллионов рублей.

И вот теперь торги признаны состоявшимися. Помимо самого легкоатлетического манежа площадью более 10 тысяч квадратных метров в стоимость лота включены и два земельных участка - площадью 15,7 тысяч и 914 квадратных метров.