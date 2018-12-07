2018-12-07T16:04:06+03:00
Происшествия

В Перми иномарка сбила 2-летнего малыша, который сидел в санках

В момент ДТП мама везла сына через дорогу
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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6 декабря на перекрестке улиц Уинской и Грибоедова произошла авария. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, мама с 2-летним малышом, который сидел в санках, переходили дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу.

- По дороге двигалась иномарка, которая сбила мальчика, - рассказали в ведомстве. - По предварительным данным, водитель иномарки нарушил правила дорожного движения. Малыш получил ушибы. Лечиться будет дома.

По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в массовой аварии в Прикамье пострадали два человека. На 57 километре трассы Пермь-Екатеринбург автомобиль «Ланд Крузер» буксировал «Митцубиси». По предварительной информации, при совершении обгона он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с «Шевроле». Пострадали два человека.

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