СЕГОДНЯ 14:39 2018-12-07T14:39:09+03:00

Теперь ему грозит 15 лет

Изменить размер текста: A A

Ночью 12 августа в Березниках возле здания на улице Свердлова поссорились два местных жителя. Затем ссора переросла в драку. 22-летний парень ударил два раза по голове своего 40-летнего оппонента.

Избитого мужчину без сознания увезли в больницу. Через месяц он скончался. Следователи Березников возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

- В настоящее следствием собрана достаточная доказательная база, - сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю. - Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Потом оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание по вмененной березниковцу статье – до 15 лет лишения свободы.