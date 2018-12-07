2018-12-07T14:39:09+03:00
Общество

В Прикамье 22-летний парень двумя ударами убил на улице 40-летнегно мужчину

Теперь ему грозит 15 лет
Андрей МАТЛИН
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Березниковцу грозит большой срок.Березниковцу грозит большой срок.
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Ночью 12 августа в Березниках возле здания на улице Свердлова поссорились два местных жителя. Затем ссора переросла в драку. 22-летний парень ударил два раза по голове своего 40-летнего оппонента.

Избитого мужчину без сознания увезли в больницу. Через месяц он скончался. Следователи Березников возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

- В настоящее следствием собрана достаточная доказательная база, - сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю. - Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Потом оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание по вмененной березниковцу статье – до 15 лет лишения свободы.

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