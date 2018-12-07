2018-12-07T14:15:22+03:00
Происшествия

В Прикамье возбуждено уголовное дело из-за повреждения объекта культурного наследия

Сумма ущерба - более 15 млн рублей
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Кунгурская городская прокуратура выявила факт повреждения объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.

- Собственник «Дома кожевенного завода купца Пономарева» произвел строительные работы, - сообщили на сайте Генпрокуратуры РФ. - Памятник без разрешительной документации был реконструирован. Он утратил исторический облик и получил повреждения: уничтожены оконные заполнения с декоративными нащельниками, отбит защитный декоративно - штукатурный слой фасада дома и значимые декоративные элементы.

Сумма ущерба, причиненного «Дому кожевенного завода», составила более 15 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «повреждение объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

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