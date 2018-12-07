2018-12-07T14:02:53+03:00
Общество

В Прикамье создана центральная диспетчерская служба, которая будет следить за состоянием дорог

За автотрассами будут наблюдать 59 видеокамер
Андрей МАТЛИН
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А вдоль дороги камеры умные стоят...А вдоль дороги камеры умные стоят...Фото: Иван МАКЕЕВ
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Более 3 километра региональных автодорог будет теперь контролировать центральная диспетчерская служба Пермского края. Она создана на базе диспетчерского центра краевого управления автодорог.

- Служба будет контролировать состояние дорожного покрытия, проводить мониторинг в различных районах края, - сообщили в краевом минтрансе. – Для этого на дорогах установлены 59 видеокамер. В случае обнаружения каких-либо дорожных проблем диспетчер будет сообщать о них подрядчикам, которые обслуживают эти участки дорог, и требовать устранения нарушений. Также 28 метеостанций будут производить мониторинг температуры воздуха, влажности и состояния дорожного покрытия. Специалисты службы будут отслеживать наличие уборочной техники на дорогах, определять, стоит она или работает.

На всех региональных дорогах уже установлены аншлаги с указанием номеров телефонов, по которым можно позвонить в центральную диспетчерскую службу и сообщить о возникшей на дороге проблеме: 8 (342) 235-70-70 и 8 (342) 235-70-71.

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