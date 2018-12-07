2018-12-07T12:59:35+03:00
Общество

Время дарить подарки и получать 7 процентов кэш бэк

Фора-Банк предлагает праздничные условия
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Фото компанииФото компании
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Приближающийся Новый год – один из самых любимых праздников. И все мы привыкли класть под новогоднюю елку подарки друг для друга. А впереди еще 23 февраля, 8 марта… В общем поводов для того, чтобы сделать приятное близким людям, достаточно. А Фора-Банк решил объединить приятное с полезным и сделать подарки всем своим клиентам.

Всю зиму вы можете покупать подарки для своих близких с помощью картой Фора-Банка и получать сезонный кэш бэк до 7 процентов от стоимости покупок в специальных категориях. Серьги или кулон для любимой женщины, кожаный бумажник для друга, огромный плюшевый медведь для дочки – все они обойдутся вам на 5-7 процентов дешевле, чем указано в ценнике.

С 1 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года, оплачивая товары и услуги в категории «Подарки» с помощью карт ВСЕ ВКЛЮЧЕНО, RIO CARD, Премиальной VISA Platinum или ФОРА-CASH BACK, вы получите повышенный кэш бэк на карту.

Размер кэш бэк по видам карт:

- 5 процентов от суммы покупки - по картам «RIO CARD», «ФОРА-CASH BACK» и «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» VISA Gold/MasterCard Gold

- 7 процентов от суммы покупки - по картам «Премиальный VISA Platinum» и «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» VISA Platinum

Максимальная сумма кэш бэк в месяц:

- по картам «Премиальный VISA Platinum», «ФОРА-CASH BACK» и «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» VISA Platinum - 20 000 рублей

- по картам «ФОРА-CASH BACK» и «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» VISA Gold/MasterCard Gold - 10 000 рублей

- по картам «RIO CARD» - 5000 рублей

Категории расходов, по которым начисляется повышенный кэш бэк:

- Игрушки, игры и хобби-товары

- Часы и ювелирные украшения

- Аксессуары для женщин

- Косметика

- Кожаные изделия и дорожные принадлежности

- Хрусталь и изделия из стекла

- Открытки, подарки, сувениры

Заказать карту можно на сайте www.forabank.ru или в любом отделении банка в Перми по адресам:

- Комсомольский проспект, д. 1, тел. 2-350-450;

- ул. Сибирская, д. 16, тел. 2-00-92-50;

- ул. Юрша, д. 80, тел. 2-350-450.

АКБ «Фора-банк» (АО) (генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1885 от 03.12.2014 года) — универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с 1992 года. Головной офис АКБ «Фора-банк» (АО) находится в Москве. По состоянию на 01.01.2018 года АКБ «Фора-банк» (АО) насчитывает в своей структуре 104 подразделения, которые находятся в 19 регионах Российской Федерации и обслуживают клиентов — физических и юридических лиц. Региональная сеть банка включает 8 филиалов с широкой сетью дополнительных и операционных офисов, операционных касс, расположенных в Москве, Реутове, Орехово-Зуеве, Коломне, Наро-Фоминске, Калуге, Обнинске, Малоярославце, Воротынске, Санкт-Петербурге, Липецке, Тамбове, Перми, Саранске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Иванове, Рыбинске, Ростове-на-Дону, Армавире, Сочи, Адлере, Краснодаре, Твери, Ставрополе.

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