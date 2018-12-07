Судебное заседание по иску DJ Smash к Телепневу и Ванкевичу перенесли на следующий год

СЕГОДНЯ 12:27 2018-12-07T12:27:23+03:00

На этот раз избитый в Перми ди-джей к нам не приедет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Известный ди-джей требует за свое избиение больше 10 миллионов рублей

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10-миллионный иск музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) к бывшему депутату Заксобрания Пермского края Александру Телепневу и его приятелю Сергею Ванкевичу рассмотрят 12 февраля в будущем году. Судебное заседание начнется в 11.00.

Такое решение принял судья Виктор Тонких на предварительных слушаниях в Свердловском районном суде Перми. Он пообещал, что к судебному заседанию по иску московского ди-джея в суде рассмотрят возможность провести видеоконференцию с участием истца, который проживает в Москве.

Иск о возмещении морального вреда и ущерба здоровью DJ Smash подал в октябре этого года. Он требует компенсировать ему полмиллиона рублей, потраченных на лечение, 700 тысяч, израсходованных на судебные издержки и 10 миллионов рублей, которые он не смог заработать из-за того, что залечивал раны, нанесенные ему 10 февраля этого года в пермском баре «Дом культуры».

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