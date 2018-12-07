К бассейну Чусового съехались пожарные

7 Дек. 11:57 2018-12-07T12:01:42+03:00

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В пятницу, 7 декабря, в социальных сетях появилась информация о том, что в бассейне Чусового произошел пожар.

- Почему в Новом городе в сторону ТЦ "Сатурна" едут 3 пожарные машины,1 скорая, аварийная служба? Что происходит? - пишут пользователи соцсетей.

В комментариях кто-то написал, что в бассейне произошел пожар. Но, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, пожарных вызвали сотрудники бассейна - они почувствовали запах горелой проводки.

- Здание бассейна проверили, все нормально, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в 2016 году в Перми произошел пожар в бассейне «БМ». В трехэтажном спортивном комплексе есть взрослый бассейн, детский бассейн, тренажерный и игровой залы, а также сауна. В момент возгорания в здании находилось около 30 человек - это и персонал бассейна и первые посетители. Никто не пострадал, всех успели вовремя эвакуировать.