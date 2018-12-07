2018-12-07T11:40:48+03:00
Общество

Житель Прикамья спрятал иномарку под горой старых тряпок, чтобы ее не нашли приставы

Он взял деньги в кредит под залог машины, но не смог их вернуть
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Судебные приставы Большесосновского и Частинского районов разыскивали местного жителя. Он взял деньги в кредит под залог автомобиля, стоимостью 400 тысяч рублей, но не смог вернуть долг. Тогда приставы объявили его и автомобиль в розыск.

- Мужчина тщательно законспирировался: перестал отвечать на телефонные звонки, двери никому не открывал, вечером не включал свет, а машину накрыл тентом и забросал ветошью, - сообщается на сайте судебных приставов. - Судебные приставы опрашивали соседей, пытались определить, появляется ли должник в своих владениях.

Оказалось, что мужчина целый год почти не выходил из дома, боясь столкнуться с приставами. Но как-то раз ему пришлось забирать внука из садика. На улице он и столкнулся с судебным приставом.

- Застигнутый врасплох должник принялся сетовать на свою безалаберность, ведь ему так долго удавалось избегать роковой встречи, - сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю. - Не теряя времени, пристав осмотрел двор и нашел припрятанный Fiat Doblo. Иномарка была изъята и передана взыскателю.

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