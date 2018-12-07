27-летний житель Прикамья надругался над 7-летней девочкой

СЕГОДНЯ 10:48 2018-12-07T10:48:02+03:00

Его осудили на 17 лет

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В Пермском крае осудили 27-летнего жителя Чусового. В конце июля этого года в полицию сообщили о том, что около населенного пункта неизвестный совершил противоправное деяние в отношении 7-летней девочки.

На место выехали сотрудники полиции и следователи. Стражи порядка проверили камеры видеонаблюдения, провели поквартирные опросы, нашли возможных свидетелей происшествия.

- В течение суток мужчину задержали сотрудники уголовного розыска на территории Перми, - сообщили в пресс-службе ведомства. - На суде он был признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Суд признал педофила виновным и назначил наказание в виде семнадцати лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. ъ

Приговор еще не вступил в законную силу.