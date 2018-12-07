2018-12-07T10:18:53+03:00
Общество

Сдать мусор и получить деньги – это возможно!

В Перми открылись пять пунктов приема отходов и вторичного сырья проекта «Разделяю сердцем»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

7 декабря в пяти районах Перми открылись пункты приема отходов и вторичного сырья в рамках большего экологического проекта «Разделяю сердцем», концепцию которого придумала Анна Жунева, а визуальное решение – уличный художник Александр Жунев, недавно ушедший от нас. Данный проект - уникальный пример сотрудничества бизнеса, власти и активных граждан города, так как инициативу по его созданию проявила администрация города Перми, поддержку оказала компания «Буматика», а к реализации проекта были привлечены известные экологические просветители и творческие деятели.

- Мы приглашаем горожан освоить практику раздельного сбора отходов и сделать ее одной из простых привычек, - говорят организаторы проекта. - Это позволит дать вторую (а иногда – и третью, и четвертую!) жизнь вещам, которые обычно отправляются на свалку. Отправляя отходы в переработку, мы уменьшаем количество мусора на городских улицах и снижаем экологическую нагрузку на природу города. Разделение отходов – естественная практика современного разумного человека. Разделим ответственность за наше общее будущее – сердцем и руками!

Что можно сдать в пунктах?

Сдать и получить деньги:

- Макулатуру, в том числе картон и газеты

- Пластиковую тару и упаковку: ПЭТ-бутылки, ПНД-флаконы, стрейч-пленку, ПВД- пленку

- Пластик бытовой: ведра, тазы, игрушки

- Стеклянную тару: коричневые и прозрачные банки и бутылки

- Алюминиевые банки

- Аккумуляторы

- Отработанные масла: моторное и трансмиссионное

Бесплатно принимаются:

- Покрышки до 4 штук от 1 человека

- Орг- и бытовая техника

- Ртутьсодержащие лампы: энергосберегающие и люминесцентные до 4 шт. от 1 человека

- Жестяные банки

- Полипропиленовые пакеты

Адреса пунктов:

- Дзержинский район: ул. Строителей, 12

- Индустриальный район: ул. Свиязева, 58

- Кировский район: ул. Буксирная, 6

- Свердловский район: ул. Нейвинская, 14

- Мотовилихинский район: ул. Е. Пермяка, 31/3

Режим работы: со вторника по субботу с 10.00 до14.00

Подробности можно узнать по телефону: 8 (342) 25-40-421

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье разыскивают 36-летненго пермяка
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому