Сдать мусор и получить деньги – это возможно!
7 декабря в пяти районах Перми открылись пункты приема отходов и вторичного сырья в рамках большего экологического проекта «Разделяю сердцем», концепцию которого придумала Анна Жунева, а визуальное решение – уличный художник Александр Жунев, недавно ушедший от нас. Данный проект - уникальный пример сотрудничества бизнеса, власти и активных граждан города, так как инициативу по его созданию проявила администрация города Перми, поддержку оказала компания «Буматика», а к реализации проекта были привлечены известные экологические просветители и творческие деятели.
- Мы приглашаем горожан освоить практику раздельного сбора отходов и сделать ее одной из простых привычек, - говорят организаторы проекта. - Это позволит дать вторую (а иногда – и третью, и четвертую!) жизнь вещам, которые обычно отправляются на свалку. Отправляя отходы в переработку, мы уменьшаем количество мусора на городских улицах и снижаем экологическую нагрузку на природу города. Разделение отходов – естественная практика современного разумного человека. Разделим ответственность за наше общее будущее – сердцем и руками!
Что можно сдать в пунктах?
Сдать и получить деньги:
- Макулатуру, в том числе картон и газеты
- Пластиковую тару и упаковку: ПЭТ-бутылки, ПНД-флаконы, стрейч-пленку, ПВД- пленку
- Пластик бытовой: ведра, тазы, игрушки
- Стеклянную тару: коричневые и прозрачные банки и бутылки
- Алюминиевые банки
- Аккумуляторы
- Отработанные масла: моторное и трансмиссионное
Бесплатно принимаются:
- Покрышки до 4 штук от 1 человека
- Орг- и бытовая техника
- Ртутьсодержащие лампы: энергосберегающие и люминесцентные до 4 шт. от 1 человека
- Жестяные банки
- Полипропиленовые пакеты
Адреса пунктов:
- Дзержинский район: ул. Строителей, 12
- Индустриальный район: ул. Свиязева, 58
- Кировский район: ул. Буксирная, 6
- Свердловский район: ул. Нейвинская, 14
- Мотовилихинский район: ул. Е. Пермяка, 31/3
Режим работы: со вторника по субботу с 10.00 до14.00
Подробности можно узнать по телефону: 8 (342) 25-40-421