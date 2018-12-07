2018-12-07T10:18:53+03:00
Общество

Сдать мусор и получить деньги – это возможно!

В Перми открылись пять пунктов приема отходов и вторичного сырья проекта «Разделяю сердцем»
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7 декабря в пяти районах Перми открылись пункты приема отходов и вторичного сырья в рамках большего экологического проекта «Разделяю сердцем», концепцию которого придумала Анна Жунева, а визуальное решение – уличный художник Александр Жунев, недавно ушедший от нас. Данный проект - уникальный пример сотрудничества бизнеса, власти и активных граждан города, так как инициативу по его созданию проявила администрация города Перми, поддержку оказала компания «Буматика», а к реализации проекта были привлечены известные экологические просветители и творческие деятели.

- Мы приглашаем горожан освоить практику раздельного сбора отходов и сделать ее одной из простых привычек, - говорят организаторы проекта. - Это позволит дать вторую (а иногда – и третью, и четвертую!) жизнь вещам, которые обычно отправляются на свалку. Отправляя отходы в переработку, мы уменьшаем количество мусора на городских улицах и снижаем экологическую нагрузку на природу города. Разделение отходов – естественная практика современного разумного человека. Разделим ответственность за наше общее будущее – сердцем и руками!

Что можно сдать в пунктах?

Сдать и получить деньги:

- Макулатуру, в том числе картон и газеты

- Пластиковую тару и упаковку: ПЭТ-бутылки, ПНД-флаконы, стрейч-пленку, ПВД- пленку

- Пластик бытовой: ведра, тазы, игрушки

- Стеклянную тару: коричневые и прозрачные банки и бутылки

- Алюминиевые банки

- Аккумуляторы

- Отработанные масла: моторное и трансмиссионное

Бесплатно принимаются:

- Покрышки до 4 штук от 1 человека

- Орг- и бытовая техника

- Ртутьсодержащие лампы: энергосберегающие и люминесцентные до 4 шт. от 1 человека

- Жестяные банки

- Полипропиленовые пакеты

Адреса пунктов:

- Дзержинский район: ул. Строителей, 12

- Индустриальный район: ул. Свиязева, 58

- Кировский район: ул. Буксирная, 6

- Свердловский район: ул. Нейвинская, 14

- Мотовилихинский район: ул. Е. Пермяка, 31/3

Режим работы: со вторника по субботу с 10.00 до14.00

Подробности можно узнать по телефону: 8 (342) 25-40-421

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