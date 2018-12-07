В Пермском крае не отказываются от планов закрыть в будущем году железную дорогу от Перми II до Мотовилихи

СЕГОДНЯ 09:41 2018-12-07T09:44:50+03:00

Противники этого закрытия опубликовали ответ Росжелдора о том, что оно невозможно

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Инициативная группа пермяков, которые являются противниками закрытия движения по Горнозаводской ветке на перегоне от Перми II до Перми I разместили на своей странице ВКонтакте ответ федерального агентства железнодорожного транспорта - Росжелдора.

В нем говорится о том, что Росжелдор направил 4 ноября в Минтранс России заключение о невозможности закрытия путей общего пользования на указанном перегоне. «При проведении обследования указанного железнодорожного участка специалистами Росжелдора были выявлены нарушения требований порядка закрытия железнодорожных путей общего пользования», - говорится в ответе руководителя этого ведомства Владимира Чепеца пермякам. В частности, в нем отмечается, что в представленном проекте закрытия железнодорожной ветки не предусмотрен демонтаж железнодорожных рельсов.

В краевом минтрансе, однако, объяснили, что не будут отказываться от планов закрытия этого участка Горнозаводской ветки. Там сообщили, что 13 ноября в РАО «РЖД» прошло совещание с участием представителей Росжелнадзора и все вопросы были сняты. В частности, было дано пояснение, что железнодорожные рельсы не будут демонтироваться, поскольку они будут использоваться для линии скоростного трамвая.