Пермские полицейские задержали 34-летнего владельца наркомаркета

СЕГОДНЯ 09:24 2018-12-07T09:24:31+03:00

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В ноябре этого года полицейские задержали наркокурьера из Березников и изъяли у него около четырех кг запрещенных веществ. Из-за этого интернет-магазин по сбыту наркотиков закрылся.

- На днях сыщики вышли на след главного фигуранта, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - 34-летнего уроженца Березников задержали в Перми на съемной квартире. Для конспирации дилер частенько менял место жительства. В результате осмотра гаджетов, с которых мужчина вел переписку с подельниками, полиция обнаружила триста тайников с наркотиками.

Интернет-магазин работал около года. Наркотики отправляли в восемь крупных городов Пермского края и в Ижевск. Стражи порядка задержали четырех фигурантов уголовного дела.

- У 33-летнего подозреваемого из Березников, который выполнял роль кладовщика, на съемной квартире полиция обнаружила один миллион двести пятьдесят тысяч рублей и тысячу долларов США, - добавили в пресс-службе. - В ходе обысков в квартирах дилеров и тайника-закладках сыщики изъяли около семи килограммов запрещенных веществ.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемых взяли под стражу.