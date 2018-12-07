2018-12-07T07:49:16+03:00
Происшествия

В Перми водитель ВАЗа погиб при столкновении с мусоровозом

Полицейские проводят проверку
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Ночью 6 декабря в Индустриальном районе Перми произошла смертельная авария. Как сообщают в пресс-службе краевой полиции, у Свиязева, 37 двигался мусоровоз «Мерседес», за рулем которого находился 29-летний мужчина.

- При выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-21124» и допустил с ним столкновение, - сообщили в пресс-службе. - В результате аварии 28-летний водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее мы рассказывали о том, что 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми ВАЗ двигался по улице Фрунзе. За рулем автомобиля был 33-летний мужчина. Возле дома номер 11 водитель разогнался, забыв о том, что на улице сильный гололед. Отечественную легковушку занесло, и она врезалась в бетонный столб. Удар был такой силы, что автомобиль намотало на столб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье разыскивают 36-летненго пермяка
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому