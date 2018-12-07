В Перми водитель ВАЗа погиб при столкновении с мусоровозом

СЕГОДНЯ 07:34 2018-12-07T07:49:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью 6 декабря в Индустриальном районе Перми произошла смертельная авария. Как сообщают в пресс-службе краевой полиции, у Свиязева, 37 двигался мусоровоз «Мерседес», за рулем которого находился 29-летний мужчина.

- При выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-21124» и допустил с ним столкновение, - сообщили в пресс-службе. - В результате аварии 28-летний водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее мы рассказывали о том, что 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми ВАЗ двигался по улице Фрунзе. За рулем автомобиля был 33-летний мужчина. Возле дома номер 11 водитель разогнался, забыв о том, что на улице сильный гололед. Отечественную легковушку занесло, и она врезалась в бетонный столб. Удар был такой силы, что автомобиль намотало на столб.