2018-12-07T07:33:23+03:00
Общество

В Перми на эспланаде начали строить первые горки для ледового городка

На площадку перед Театром-Театром завезли 400 кубометров льда
Андрей МАТЛИН
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Деревянный каркас укрепит горки. Фото: мэрия.Деревянный каркас укрепит горки. Фото: мэрия.
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В пермской мэрии сообщили о том, что в краевом центре начали возводить первые горки в ледовом городке. Напомним, в этом году он будет называться «Ветер с востока» - все ледовые объекты посвятят символам стран Восточной Азии.

- Сейчас к Театру-Театру привезли около 400 кубических метров льда, это треть от общего объема льда, который будут использовать при строительстве ледового комплекса, - сообщили в городской администрации. – Рабочие оградили периметр площадки в целях безопасности, провели необходимые коммуникации, завезли оборудование. Строители уже приступили к работе со льдом на некоторых объектах: на лабиринте-катушке «Инь Ян», на горках «Чайная церемония» и «Шелковая ширма». Сейчас собираются деревянные конструкции, которые должны повысить прочность ледовых горок.

В мэрии пообещали, что после того, как горки укрепят деревянным каркасом, на них смогут прокатиться 400 человек в час. Ожидается, что в выходные дни ледовый городок смогут посетить до 25 тысяч человек.

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