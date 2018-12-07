2018-12-07T07:10:54+03:00
Общество

В Перми открыли памятник Герою России Федору Кузьмину, погибшему в Чечне

Его установили на территории Пермского кадетского корпуса
Андрей МАТЛИН
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Герою России было всего 26 лет.Герою России было всего 26 лет.
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Младший лейтенант милиции Фёдор Кузьмин погиб в битве с боевиками в Грозном в марте 1996 года. Посмертно оперуполномоченному Управления по борьбе с организованной преступностью при УВД Пермской области было присвоено звание Героя России. Ему было всего 26 лет.

В канун Дня Героя Отечества на территории Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального открыли мемориал в честь героя, именем которого названо образовательное учреждение. В ходе церемонии открытия мемориала присутствующие почтили память Фёдора Кузьмина минутой молчания. В честь прославленного офицера был дан троекратный автоматный залп.

- Мы помним и чтим всех, кто исполнял и исполняет свой воинский и служебный долг, тех, кто погиб, защищая страну, обеспечивая нашу спокойную, мирную жизнь, − сказал полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе Игорь Комаров.

В завершение церемонии присутствующие возложили цветы к мемориалу.

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