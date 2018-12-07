2018-12-07T07:34:36+03:00
Общество

Отключение воды в Перми 7, 8 и 14 декабря 2018

Публикуем график отключений водоснабжения
Андрей МАТЛИН
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Опять отключили воду!Опять отключили воду!
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В компании «Новогор Прикамье» предупредили пермяков об отключении водоснабжения в многоквартирных домах. Как объяснили в коммунальной организации, без воды жителям этих домов придется посидеть в связи с ремонтом водоводов.

Так, в пятницу, 7 декабря с 9.00 до 19.30 воды не будет в домах на улицах Снайперов, 1,3, Стахановской, 43, 45.

В субботу, 8 декабря, воду с 10.00 отключат на сутки в домах на улицах Шоссе Космонавтов, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 205А, 207, 209 и Мира 130, 132, 136.

14 декабря с 10.00 до 18.30 без воды придется посидеть жителям домов на улицах Декабристов, 87, Лизы Чайкиной, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32А, Олега Кошевого, 29, 31, 33, 34, 40, Подводников, 83А, 85, 87, 92, 94, 96, Рязанская, 80, 80/2, 80А, 80В, 84, 97А, 97А корп.1, 97А корп. 4, 97А корп. 6, 97Б, Шахтерская, 26, 29.

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