Отключение воды в Перми 7, 8 и 14 декабря 2018

7 Дек. 06:42 2018-12-07T07:34:36+03:00

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В компании «Новогор Прикамье» предупредили пермяков об отключении водоснабжения в многоквартирных домах. Как объяснили в коммунальной организации, без воды жителям этих домов придется посидеть в связи с ремонтом водоводов.

Так, в пятницу, 7 декабря с 9.00 до 19.30 воды не будет в домах на улицах Снайперов, 1,3, Стахановской, 43, 45.

В субботу, 8 декабря, воду с 10.00 отключат на сутки в домах на улицах Шоссе Космонавтов, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 205А, 207, 209 и Мира 130, 132, 136.

14 декабря с 10.00 до 18.30 без воды придется посидеть жителям домов на улицах Декабристов, 87, Лизы Чайкиной, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32А, Олега Кошевого, 29, 31, 33, 34, 40, Подводников, 83А, 85, 87, 92, 94, 96, Рязанская, 80, 80/2, 80А, 80В, 84, 97А, 97А корп.1, 97А корп. 4, 97А корп. 6, 97Б, Шахтерская, 26, 29.