«За два дня до этого вышел из тюрьмы». Житель Краснокамска изнасиловал знакомую
20 ноября этого года 27-летний житель Краснокамска вышел из тюрьмы. Через два дня он случайно встретил на улице 21-летнюю знакомую и пригласил ее в гости. Молодые люди решили выпить. Вечером девушка стала собираться домой, но молодой человек, применив физическую силу, изнасиловал ее.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса дал признательные показания. В отношении него по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, зоозащитница Галина Море рассказала, что водитель «Такси Перемен» пытался ее изнасиловать. Проверку начал следственный комитет.