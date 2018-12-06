2018-12-06T19:24:09+03:00
Происшествия

«За два дня до этого вышел из тюрьмы». Житель Краснокамска изнасиловал знакомую

Его задержали полицейские
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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20 ноября этого года 27-летний житель Краснокамска вышел из тюрьмы. Через два дня он случайно встретил на улице 21-летнюю знакомую и пригласил ее в гости. Молодые люди решили выпить. Вечером девушка стала собираться домой, но молодой человек, применив физическую силу, изнасиловал ее.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса дал признательные показания. В отношении него по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, зоозащитница Галина Море рассказала, что водитель «Такси Перемен» пытался ее изнасиловать. Проверку начал следственный комитет.

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