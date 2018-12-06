2018-12-06T18:47:24+03:00
Общество

Россия отмечает Международный день волонтера

Добровольческое движение представляют в основном студенты
Анастасия ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

5 декабря в нашей стране отмечается Международный день волонтера, который объединяет десятки тысяч неравнодушных, отзывчивых, инициативных людей, готовых протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается. Представляют волонтерское движение люди разных возрастов, но, как правило, это студенты, школьники, члены детских и молодежных организаций. К слову, в Оренбурге волонтеры участвуют во всех масштабных мероприятиях областного, российского и международного значения, помогают благоустраивать города и села, проводят экологические акции, оказывают помощь детям из детских домов и пожилым людям.

- В Год добровольца оренбургская молодежь продемонстрировала единство и силу добровольческого движения. Волонтерские проекты нашего региона отмечены на самом высоком уровне и получили государственную поддержку, - отметил Юрий Берг, губернатор Оренбургской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье разыскивают 36-летненго пермяка
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому