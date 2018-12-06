2018-12-06T17:16:35+03:00
Общество

В Пермском крае осудили зампредседателя крупного коммерческого банка за вывод из банковского залога 32 квартир

Ущерб от этого оценили в 120 миллионов рублей
Андрей МАТЛИН
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Лицензию у "Экопромбанка" отобрали в 2014 году.Лицензию у "Экопромбанка" отобрали в 2014 году.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Ленинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя председателя правления и члена наблюдательного совета "Экопромбанка" 48-летнего Вадима Манина.

- В июне 2014 года, за 2 месяца до отзыва банковской лицензии, он подписал документы о выводе из залога банка 32 квартир в жилом доме, расположенном в Перми, - сообщили в краевой прокуратуре. – Их стоимость составила более 260 миллионов рублей. Эти квартиры были обеспечением по кредитному договору с коммерческой организацией, подконтрольной одному из руководителей банка.

Как пояснили в прокуратуре, в дальнейшем эти квартиры были перепроданы одной строительной организации, также аффилированной руководству банка.

- В итоге заемщик выплатил по кредитному договору банку только часть долга - 113 миллионов рублей, а оставшуюся часть не смог погасить, так как залоговое имущество было утрачено, - сообщили в прокуратуре. - При этом банку был причинен материальный ущерб в размере более 122 миллиона рублей.

Суд приговорил Вадима Манина к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Также его лишили права заниматься деятельностью в банковской сфере на 2 года.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

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