2018-12-06T17:16:35+03:00
Общество

В Пермском крае осудили зампредседателя крупного коммерческого банка за вывод из банковского залога 32 квартир

Ущерб от этого оценили в 120 миллионов рублей
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Лицензию у "Экопромбанка" отобрали в 2014 году.Лицензию у "Экопромбанка" отобрали в 2014 году.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
Изменить размер текста:

Ленинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя председателя правления и члена наблюдательного совета "Экопромбанка" 48-летнего Вадима Манина.

- В июне 2014 года, за 2 месяца до отзыва банковской лицензии, он подписал документы о выводе из залога банка 32 квартир в жилом доме, расположенном в Перми, - сообщили в краевой прокуратуре. – Их стоимость составила более 260 миллионов рублей. Эти квартиры были обеспечением по кредитному договору с коммерческой организацией, подконтрольной одному из руководителей банка.

Как пояснили в прокуратуре, в дальнейшем эти квартиры были перепроданы одной строительной организации, также аффилированной руководству банка.

- В итоге заемщик выплатил по кредитному договору банку только часть долга - 113 миллионов рублей, а оставшуюся часть не смог погасить, так как залоговое имущество было утрачено, - сообщили в прокуратуре. - При этом банку был причинен материальный ущерб в размере более 122 миллиона рублей.

Суд приговорил Вадима Манина к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Также его лишили права заниматься деятельностью в банковской сфере на 2 года.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пермском крае 16-летняя девочка покончила с собой
В Прикамье по требованию прокурора выплатили 11 миллионов рублей почти 400 работникам соликамского порохового завода «Урал»
В России покажут документальный фильм «#ЯВОЛОНТЕР. Истории неравнодушных»
В Добрянке увезли в больницу мужчину, который упал на козырек подъезда
Видео: в Перми у пешеходного перехода иномарка протаранила несколько автомобилей
В центре Перми появился «каток» на дороге из-за поврежденного водопровода
17-летний подросток погиб под колесами поезда в центре Перми
В минздраве рассказали о состоянии пермяка, который получил ожоги в колодце теплотрассы
МЧС: в Прикамье ожидается сильная изморозь
С начала года на пожарах в Пермском крае погибли 200 человек
В Кунгуре спасли 18-летнего парня, замерзавшего на берегу реки
В Прикамье будут судить 21-летнюю девушку, которую 27-летняя родственница попросила открыть банковский счет
14 декабря в Перми откроют семь льготных катков, а всего их будет 60
В Перми на улице Кабельщиков неизвестные пытались вскрыть банкомат
У пермяков появилась возможность смотреть ТВ на пяти гаджетах
Максим Решетников вошел в ТОП-20 губернаторов-блогеров
В Прикамье осудили лже-газовиков
Из Перми в Москву и Санкт-Петербург отправили 76 тысяч елок
«Есть еще вера в людей». Альпинист спас пермяка, который проник в колодец люка
В Перми начали установку обновленной надписи «Счастье не за горами»