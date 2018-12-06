2018-12-06T16:48:55+03:00
Происшествия

В Пермском крае 16-летняя девочка покончила с собой

Тело подростка нашли в квартире
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В Чайковском в квартире обнаружили тело 16-летней девочки. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Как сообщает портал «В Курсе.ру», трагедия произошла 30 ноября. Алина (имя изменено) росла в нормальной, полной семье, но в последние годы думала только о том, как похудеть. При этом девушка была стройной. Алина никогда не страдала от лишнего веса. Она сидела на диете, пила таблетки для похудения. Поставила себе цель - похудеть до 38 кг к концу ноября. Но в этот день Алина встала на весы и поняла, что не смогла похудеть до желанного веса.

- Подруга девочки получила прощальную SMS и сразу сообщила об этом матери, а та - родителям Алины, - сообщает портал. - Но было уже поздно… 5 декабря состоялись похороны школьницы.

Следователи проводят проверку по факту смерти школьницы.

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