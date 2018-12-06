2018-12-06T15:18:42+03:00
Общество

В Прикамье по требованию прокурора выплатили 11 миллионов рублей почти 400 работникам соликамского порохового завода «Урал»

Это предприятие входит в концерн «Техмаш» госкорпорации Ростех
Андрей МАТЛИН
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Соликамский завод был создан в самом начале войны. Фото: сайт предприятия.Соликамский завод был создан в самом начале войны. Фото: сайт предприятия.
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В Соликамске сотрудники прокуратуры и специалисты краевой госинспекции труда проверили, как выплачивают зарплату в градообразующих предприятиях города.

Одним из таких предприятий является пороховой завод, который начал работать в Соликамске в июне 1941 года.

- В ходе проверки выяснилось, что в АО «Соликамский завод «Урал» нарушали права работников на получение заработной платы, - сообщили в краевой прокуратуре. - Администрация этого промышленного предприятия в течение сентября и октября этого года несвоевременно и не в полном объеме выплачивала заработную плату. В результате перед 391 работником скопился долг в сумме более 11миллионов 800 тысяч рублей.

Прокурор города направил исполнительному директору АО «Соликамский завод «Урал» представление об устранении нарушений закона и потребовал незамедлительно погасить задолженность перед пороховиками.

После этого зарплату работникам АО «Соликамский завод «Урал» выплатили в полном объеме, долг перед ними погашен, - сообщили в прокуратуре.

Сейчас акционерное общество «Соликамский завод «Урал» входит в концерн «Техмаш» госкорпорации Ростех. Пороха, которые выпускаются на предприятии, используются в артиллерийских и минометных зарядах, в системах залпового огня, в катапультах авиационных кресел, в фейерверках и других изделиях.

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