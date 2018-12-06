В Прикамье по требованию прокурора выплатили 11 миллионов рублей почти 400 работникам соликамского порохового завода «Урал»
В Соликамске сотрудники прокуратуры и специалисты краевой госинспекции труда проверили, как выплачивают зарплату в градообразующих предприятиях города.
Одним из таких предприятий является пороховой завод, который начал работать в Соликамске в июне 1941 года.
- В ходе проверки выяснилось, что в АО «Соликамский завод «Урал» нарушали права работников на получение заработной платы, - сообщили в краевой прокуратуре. - Администрация этого промышленного предприятия в течение сентября и октября этого года несвоевременно и не в полном объеме выплачивала заработную плату. В результате перед 391 работником скопился долг в сумме более 11миллионов 800 тысяч рублей.
Прокурор города направил исполнительному директору АО «Соликамский завод «Урал» представление об устранении нарушений закона и потребовал незамедлительно погасить задолженность перед пороховиками.
После этого зарплату работникам АО «Соликамский завод «Урал» выплатили в полном объеме, долг перед ними погашен, - сообщили в прокуратуре.
Сейчас акционерное общество «Соликамский завод «Урал» входит в концерн «Техмаш» госкорпорации Ростех. Пороха, которые выпускаются на предприятии, используются в артиллерийских и минометных зарядах, в системах залпового огня, в катапультах авиационных кресел, в фейерверках и других изделиях.