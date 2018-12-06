2018-12-06T14:50:40+03:00
Общество

В России покажут документальный фильм «#ЯВОЛОНТЕР. Истории неравнодушных»

Презентация масштабного медиапроекта состоялась на Всероссийском форуме добровольцев в Москве
Анастасия ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Документальную ленту про волонтерское движение в России покажут в более 100 городах страны. Показ состоится в рамках Года добровольца. В Оренбурге, например, участие в мероприятии примут представители студенческого сообщества, члены волонтерских объединений, члены правительства, органов исполнительной власти.

Фильм «#ЯВОЛОНТЕР. Истории неравнодушных» – это картина про реальных людей – волонтеров, которые, не считаясь со своим личным временем, бескорыстно помогают детям, пожилым людям, тушат пожары, оказывают помощь некоммерческим организациям. Это истории о тех, кто ежедневно меняет жизнь к лучшему. Фильм рассказывает о 15 добровольцах, которые в повседневной жизни совершают подвиги. Зрители увидят вдохновляющие киноистории, наглядно демонстрирующие возможности волонтерского движения в нашей стране.

Перед началом кинопоказа в Оренбурге состоится награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец России-2018».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье разыскивают 36-летненго пермяка
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому