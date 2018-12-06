2018-12-06T12:23:51+03:00
Общество

В Добрянке увезли в больницу мужчину, который упал на козырек подъезда

Полиция проводит проверку
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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5 декабря на козырьке подъезда одного из домов Добрянки нашли мужчину. Как рассказывают очевидцы, он упал из окна и приземлился на козырек.

- К месту выехали сотрудники полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Жителя Добрянки забрали в больницу медики «скорой помощи». По факту инцидента проводится проверка, все обстоятельства выясняются сотрудниками полиции.

Ранее мы писали о том, что 4 декабря бездомный пермяк открыл люк на улице Богдана Хмельницкого и оказался в колодце теплотрассы. Там он открыл открыл спусковой клапан на теплопроводе и получил ожоги паром. Видимо, мужчина хотел согреться, но в итоге сильно пострадал. На место ЧП выехала реанимационная бригада «скорой помощи». Врачи ожогового центра сообщили, что у пострадавшего ожоги второй степени, обожжено около 7% тела.

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