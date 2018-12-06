2018-12-06T12:23:51+03:00
Общество

В Добрянке увезли в больницу мужчину, который упал на козырек подъезда

Полиция проводит проверку
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

5 декабря на козырьке подъезда одного из домов Добрянки нашли мужчину. Как рассказывают очевидцы, он упал из окна и приземлился на козырек.

- К месту выехали сотрудники полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Жителя Добрянки забрали в больницу медики «скорой помощи». По факту инцидента проводится проверка, все обстоятельства выясняются сотрудниками полиции.

Ранее мы писали о том, что 4 декабря бездомный пермяк открыл люк на улице Богдана Хмельницкого и оказался в колодце теплотрассы. Там он открыл открыл спусковой клапан на теплопроводе и получил ожоги паром. Видимо, мужчина хотел согреться, но в итоге сильно пострадал. На место ЧП выехала реанимационная бригада «скорой помощи». Врачи ожогового центра сообщили, что у пострадавшего ожоги второй степени, обожжено около 7% тела.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России покажут документальный фильм «#ЯВОЛОНТЕР. Истории неравнодушных»
Видео: в Перми у пешеходного перехода иномарка протаранила несколько автомобилей
В центре Перми появился «каток» на дороге из-за поврежденного водопровода
17-летний подросток погиб под колесами поезда в центре Перми
В минздраве рассказали о состоянии пермяка, который получил ожоги в колодце теплотрассы
МЧС: в Прикамье ожидается сильная изморозь
С начала года на пожарах в Пермском крае погибли 200 человек
В Кунгуре спасли 18-летнего парня, замерзавшего на берегу реки
В Прикамье будут судить 21-летнюю девушку, которую 27-летняя родственница попросила открыть банковский счет
14 декабря в Перми откроют семь льготных катков, а всего их будет 60
В Перми на улице Кабельщиков неизвестные пытались вскрыть банкомат
У пермяков появилась возможность смотреть ТВ на пяти гаджетах
Максим Решетников вошел в ТОП-20 губернаторов-блогеров
В Прикамье осудили лже-газовиков
Из Перми в Москву и Санкт-Петербург отправили 76 тысяч елок
«Есть еще вера в людей». Альпинист спас пермяка, который проник в колодец люка
В Перми начали установку обновленной надписи «Счастье не за горами»