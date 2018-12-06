Видео: в Перми у пешеходного перехода иномарка протаранила несколько автомобилей

6 Дек. 11:04 2018-12-06T11:04:33+03:00

Под машину чуть не попали пешеходы

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На канале в yоutube Пермской дирекции дорожного движения появилось видео с ДТП, которое произошло вечером 4 декабря у перекрестка улицы Пожарского и проспекта Парковый.

На кадрах видно, что перед светофором и пешеходным переходом остановились автомобили, пропуская пермяков. Неожиданно на бешеной скорости в машины врезалась иномарка. На асфальт посыпались детали автомобилей, а один из них чуть не протаранил пешеходов, переходивших проезжую часть.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, протаранившая автомобили иномарка - «Ниссан».

- Пострадавших в аварии нет, автомобили получили механические повреждения, - добавили в пресс-службе.

Ранее мы писали о том, что в Перми легковушка врезалась в столб, пострадали два человека. Водитель был пьян. Сотрудники ГИБДД составили протокол, теперь водителю грозит штраф 30 000 рублей и лишение водительских прав до двух лет.