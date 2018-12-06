Видео: в Перми у пешеходного перехода иномарка протаранила несколько автомобилей
На канале в yоutube Пермской дирекции дорожного движения появилось видео с ДТП, которое произошло вечером 4 декабря у перекрестка улицы Пожарского и проспекта Парковый.
На кадрах видно, что перед светофором и пешеходным переходом остановились автомобили, пропуская пермяков. Неожиданно на бешеной скорости в машины врезалась иномарка. На асфальт посыпались детали автомобилей, а один из них чуть не протаранил пешеходов, переходивших проезжую часть.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, протаранившая автомобили иномарка - «Ниссан».
- Пострадавших в аварии нет, автомобили получили механические повреждения, - добавили в пресс-службе.
Ранее мы писали о том, что в Перми легковушка врезалась в столб, пострадали два человека. Водитель был пьян. Сотрудники ГИБДД составили протокол, теперь водителю грозит штраф 30 000 рублей и лишение водительских прав до двух лет.
04-12-2018 18-24 ДТП пр. Парковый - Пожарского.