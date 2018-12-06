2018-12-06T10:24:35+03:00
Общество

В центре Перми появился «каток» на дороге из-за поврежденного водопровода

Коммунальную аварию устраняют
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Ночью 6 декабря дорожные строители проводили работы на улице Куйбышева. Около 2.30 ночи они повредили водопровод в районе дома 43 по улице Куйбышева. Поэтому с 05.30 отключили воду в инфекционной больнице на улице Пушкина, 96.

- Специалисты «НОВОГОРа» ведут работы по переключению на сети для восстановления водоснабжения, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Идут ремонтные работы поврежденного водопровода диаметром 200 мм. Уборка наледи с проезжей части проводится рабочими, которые устроили коммунальную аварию. Организован подвоз воды.

Виновники аварийной ситуации будут обязаны оплатить ущерб.

Не так давно коммунальная авария произошла в Лысьве. 26 ноября было отключено водоснабжение в 12 многоквартирных домах на улице Чапаева из-за аварии на сетях. Без воды остались порядка 2 500 человек.

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